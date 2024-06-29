Россия ответит на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию Захарова: РФ ответит на одностороннее повышение пошлин ЕС на агропродукцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответ России на одностороннее повышение пошлин Евросоюза на импортируемую агропродукцию РФ и Белоруссии не заставит себя ждать, следует из комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой. По ее словам, ЕС ввел очередные нелегитимные ограничительные меры против страны.

Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. <...> Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер <...>. При этом в Брюсселе бессовестно прикрываются якобы ответом на чаяния европейских фермеров, — обратила внимание дипломат.

Рост пошлин коснулся зерновые, семена масличных культур, продукты их переработки и корма для животных. При этом свои действия Евросоюз пытается оправдать якобы ответом "на чаяния европейских фермеров", подчеркнула Захарова.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа официально объявил, что саммит ЕС принял предложение Вильнюса об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии в Евросоюз. Ограничительные меры были внесены посредством повышения тарифов.