Россия ответила на санкции ЕС в отношении российских СМИ МИД: Россия ограничит доступ к вещанию 81 европейского СМИ

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Россия с 25 июня ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам 81 СМИ Европейского союза, сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что мера принята в ответ на европейские ограничения в отношении ряда российских СМИ.

Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции, — сказано в заявлении.

В МИД добавили, что Москва множество раз предупреждала о реакции на политически мотивированные притеснения российских журналистов, а также безосновательные рестрикции против российских СМИ на пространстве ЕС, однако Брюссель решил эскалировать ситуацию. В этой связи вся ответственность за российские санкции лежит исключительно на руководстве Евросоюза, подчеркнули в ведомстве.

Среди попавших в список европейских СМИ, доступ к которым в РФ запрещен, указаны немецкие Der Spiegel и Die Zeit, испанские El Mundo и El Pais, а также французские Agence France-Presse и Le Monde. Из общеевропейских изданий в перечне — Politico и Agence Europe. В МИД заявили, что готовы пересмотреть запрет в случае снятия ограничений с российских СМИ в Евросоюзе.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что на любые недружественные акции со стороны Запада будет дан должный ответ.