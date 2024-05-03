Россия отреклась от мероприятий по обсуждению «формулы Зеленского» Захарова: РФ не будет участвовать в мероприятиях по «формуле Зеленского»

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Россия не примет участие в обсуждении «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского ни на конференции в Швейцарии, ни на каких-либо других мероприятиях, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, отказ последует даже на форумы, куда Москву будут приглашать.

Швейцарские организаторы конференции откровенно передергивают факты. Россия не собирается участвовать не только в первом так называемом саммите в Швейцарии, но и в принципе в любых мероприятиях, продвигающих ультимативную «формулу Зеленского», — подчеркнула дипломат.

В то же время Швейцария не пригласила Россию на июньскую «мирную конференцию» по Украине. Как считает Захарова, Берн не может выступать площадкой для диалога по урегулированию, так как утратил нейтральный статус. Швейцарские власти активно поддерживают Киев и пропагандируют антироссийскую позицию, констатировала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова обратила внимание, что «формула Зеленского» не предполагает компромиссов и альтернативы. Конференцию в Швейцарии она назвала уловкой, добавив, что предложения Киева подразумевают полное игнорирование инициатив Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.