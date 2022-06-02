Россия отправила в Белоруссию отремонтированные гаубицы Россия отправила в Белоруссию гаубицы 2С3М «Акация»

Фото: Министерство Обороны РФ

Самоходные гаубицы 2С3М «Акация»

Россия отправила Белоруссии отремонтированные самоходные гаубицы 2С3М «Акация» в рамках контракта 2022 года, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех», передает ТАСС. Отмечается, что был выполнен капитальный ремонт изделий 2С3М, а также модернизация «Акации» 2С3 до уровня 2С3М.

В рамках выполнения двух контрактов 2022 года АО «Уралтрансмаш» отправил самоходные гаубицы 2С3М «Акация» после капитального ремонта в Республику Беларусь, — рассказали в пресс-службе.

152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М «Акация» используется в качестве оружия для уничтожения артиллерии, миномётов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых, а также долговременных оборонительных сооружений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия приобрела у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и С-400 для вооружения своей армии. Он также сообщил, что условился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о помощи РФ в «доведении до ума» ракет, которые создают белорусские специалисты.