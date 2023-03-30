Россия отозвала «добро» на сотрудничество с Эстонией в таможенной сфере МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах

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Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, проинформировали в Министерстве иностранных дел РФ. Документ утратил силу 26 марта, отмечается на официальном интернет-портале правовой информации.

26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года, — говорится в соглашении.

24 марта в МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах РФ, которого уведомили об объявлении персоной нон грата еще одного дипломатического сотрудника. Эстонское внешнеполитическое ведомство объяснило решение о высылке дипломата тем, что в своей деятельности он нарушал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Сотрудник дипмиссии должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта, его обвинили в том, что путем распространения пропаганды он подрывал безопасность и конституционный порядок прибалтийского государства.

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.