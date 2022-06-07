Россия открыла автомобильное сообщение в Крым по материковой части Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Россия открыла автомобильное сообщение в Крым через материковую часть, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Он также отметил, что были созданы условия для возобновление движения железнодорожного транспорта между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.

Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Созданы необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках, — сказал министр.

Шойгу также заявил, что Святогорск, Красный Лиман, а также 15 других населенных пунктов на территории Донбасса перешли под контроль России. Накануне официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщал, что российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска.