Россия откроет консульства в Актау, Гродно, Самарканде и Канкуне Сотрудник МИД Волынкин: Россия откроет консульства в Актау, Гродно, Самарканде и Канкуне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия откроет консульские учреждения в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), Самарканде (Узбекистан) и Канкуне (Мексика). Также новые генконсульства появятся в регионах, куда массово едут российские туристы, отметил он в беседе с ТАСС.

По линии Консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путём открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан), — рассказал директор департамента.

Он добавил, что готовится увеличение штатов посольств России в Азии, Африке и Латинской Америке. При этом главным направлением остаётся СНГ. Страной же, в которой в ближайшее время прибавится дипломатов из России, по его словам, станет Мальдивская Республика.

Ранее стало известно, что в период отпусков у российских туристов возникли трудности с оформлением шенгенских виз в популярные страны, такие, как Франция, Греция и Испания. В визовых центрах этих государств в июле нет свободных окон для записи на подачу документов. Очереди образовались из-за нехватки сотрудников консульств.