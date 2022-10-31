Россия откажется пускать корабли через Черное море без досмотра Небензя заявил, что Москва не может пропускать суда через Черное море без досмотра

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Российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, как передает РИА Новости, организация не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота. Такое поведение вызвало удивление в Москве. Небензя сказал, что Россия не обязана выполнять соглашения, которые были заключены без нее. Страна будет контролировать корабли, пропущенные без согласования.

Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают, — заметил постпред РФ при ООН.

По словам Небензи, были выявлены факты злоупотребления гуманитарным коридором. Он сказал, что Черное море все еще остается «зоной боевых действий». Россия же, по его словам, самостоятельно примет решения относительно контроля сухогрузов, которые были пропущены совместным координационным центром.

Небензя добавил, что Москва уже в ближайшее время детализирует подходы и выводы, которые касаются осуществления зерновой сделки.

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке два дня назад. Это решение было аргументировано тем, что на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром. Министры обсуждали приостановку Москвой участия в зерновой сделке.