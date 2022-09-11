В Минэнерго исключили продажу нефти и газа странам, которые ограничат цены Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на цену

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Россия откажется поставлять газ и нефтепродукты в те страны, которые введут ценовые ограничения, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Он заверил, что Россия не собирается торговать ресурсами в убыток себе. По его словам, страны Запада организовали карательный сговор против РФ.

Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам, — поделился Шульгинов.

Он подчеркнул, что введение потолков цен на газ и нефть сделает хуже только самим европейским странам, поскольку подобными мерами они ничего не добьются. Министр уверен, что лидеры стран ЕС не отдают себе отчет в том, что делают.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что министры энергетики ЕС не смогли договориться об установлении потолка цен на российский газ. Сама Симсон готова представить пять предложений по урегулированию энергетического кризиса. В том числе ЕС планирует обсудить с Алжиром вопрос поставок газа.

Еврокомиссар добавила, что министры поручили ЕК изучить возможность введения ценового потолка на все виды газа. Хотя перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ограничение по цене планируется в отношении только российского топлива.

Позднее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил, что Еврокомиссия озвучит предложения по общему ограничению цен на газ к сентябрю. По его словам, министры энергетики 15 стран ЕС поддержали этот вариант. Чинголани добавил, что вводить ограничение цен только на газ из РФ бессмысленно.