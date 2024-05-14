Россия откажется от «бакалавров» Фальков: с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

Фото: Майя Машатина/РИА Новости

С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», заявил исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, разделяться образование будет на высшее и высшее специализированное. При этом магистратура останется, но будет «совершенно иной», добавил он.

В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». Это будет высшее образование и специализированное высшее образование, — сказал он

Он уточнил, что прежде только бакалавры имели право поступать в магистратуру бесплатно, чтобы получить специализированное образование. Теперь же любой, кто получил высшее образование, сможет бесплатно получить и специализированное.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кандидата на пост министра просвещения Сергея Кравцова ждет ответственный разговор с премьером, если ситуация в отрасли не поменяется. В обращении к главе профильного комитета ГД Ольге Казаковой он добавил, что также вероятна ротация председателей. Он призвал Кравцова «поменять отношение» или признать, что в отрасли «много проблем», и решать их коллективными усилиями.