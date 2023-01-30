Депутат: Россия отказалась от консультаций с Японией ради своих интересов Депутат Журова: Россия отказалась от консультаций по промыслу с Японией ради своих интересов

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия решила отказаться от консультаций по промыслу у Южных Курил с Японией ради собственных интересов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru депутат заявила, что отказаться от межправительственных консультаций с Японией Москва решила из-за критики СВО на Украине со стороны Токио и антироссийских мер.

У них есть свое мнение по Украине, они его высказывают. Понятно, что, если сейчас у нашей страны есть какие-то рычаги, чтобы получать, в том числе, больше экономических партнеров, мы должны иногда показывать характер. <...> Они же воздействуют через экономику — все страны, особенно мощные, та же Америка, — объяснила парламентарий.

По мнению Журовой, Россия должна использовать рычаги давления на другие страны ради своей выгоды. Депутат отметила, что дружба должна быть взаимовыгодной и обе стороны должны принимать участие для сохранения хороших отношений.

Дружба проверяется именно в таких ситуациях. Должна быть взаимовыгодная дружба, не может же быть, что только мы дружим все время, надо же и с нами дружить, — заключила парламентарий.

Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил с 29 января 2023 года. Это связано с принятыми Токио антироссийскими мерами из-за специальной военной операции на Украине.