Россия отказалась выплачивать ежегодные взносы в Арктический совет МИД: Россия прекратила платить взносы в Арктический совет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили РИА Новости в МИД. В ведомстве отметили, что Москва может рассмотреть вопрос о выходе из данной организации, однако пока речи об этом не идет.

На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в МИД, речь идет о реализации совместных проектов, затрагивающих важные для всех арктических государств вопросы. Например, сохранение экосистемы Заполярья и проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций. В министерстве подчеркнули, что вопрос с выходом из совета будет рассматриваться лишь в одном случае — если организация превратится в недружественный институт.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов ранее заявил, что Москва допускает выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам российского государства. По его словам, процесс работы совета сейчас происходит «на самых малых оборотах». Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь констатировал, что в Арктическом совете не будет никакого смысла без участия в нем России, которая является ключевой арктической державой.