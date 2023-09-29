Россия отказалась исполнять новую ядерную резолюцию МАГАТЭ

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Резолюция, принятая по итогам 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, не является обязательной к выполнению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Москва не намерена следовать заключению агентства, учитывая антироссийский характер документа.

Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, ее положения не будут выполняться Россией, а ссылки на нее в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас. Приветствуем решение всех государств-членов МАГАТЭ, отказавших этой резолюции в поддержке, — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что документ, получивший название «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», был принят под давлением Вашингтона путем голосования, которое сопровождалось «характерным для Запада шантажом».

Ранее генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции. По его словам, агентство не располагает мандатом для политических оценок. До этого глава Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая Лю Цзин заявлял, что ситуация на Украине стала вызовом для МАГАТЭ.