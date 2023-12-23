Россия отказалась финансировать новый комитет ОЗХО Захарова: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Фото: Wilfried Wirth/Global Look Press

Россия не будет участвовать в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО — это обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия.

Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада, — сказала Захарова.

ОЗХО была создана в 1997 году, ее главной задачей является контроль за соблюдением запрета на использование боевых отравляющих веществ и ликвидации их запасов. 29 ноября 2023 года Россия лишилась места в исполнительном совете организации, набрав 65 голосов при необходимом минимуме в 66.

Это произошло через несколько дней после того, как глава российской делегации Кирилл Лысогорский заявил на сессии ОЗХО, что у РФ есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов.

Ранее глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых субъектов РФ. Речь идет в том числе о химических средствах борьбы с беспорядками (ХСББ). Также он сообщил об имеющихся доказательствах причастности к этому США и их союзников. Лысогорский отметил, что химические вещества передают ВСУ, а также воюющим на стороне Киева иностранным наемникам.