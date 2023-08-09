Россия объявила в розыск бывшего министра обороны Украины МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

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Андрей Загороднюк

МВД России объявило в розыск экс-руководителя министерства обороны Украины Андрея Загороднюка. Согласно информации ведомства, основанием для розыска служит статья в российском УК. При этом конкретная статья не уточняется..

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении МВД.

Следственный комитет РФ 14 июля предъявил заочное обвинение Загороднюку, а также начальнику объединения оперштаба ВСУ Игорю Танцюре и экс-командиру оперативно-тактической группировки войск «Донецк» Александру Краснооку. По данным СК, в 2016, 2019 и 2020 годах все они командовали подразделениями украинских войск, обстреливавшими территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Сообщается, что в результате этих действий погибли 27 человек, пострадали более 100.

Ранее МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую и журналистку Янину Соколову. Она, в частности, заявляла о необходимости убийства русских по национальному признаку.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналистки со схожим именем Янина Соколовская по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, с мaрта по май 2022 года журналистка публиковала заведомо ложные материалы о действиях российской армии, направленных против мирного населения Украины.