Россия объявила персонами нон грата пятерых португальских дипломатов

Фото Jorge Castellanos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятеро сотрудников посольства Португалии в России объявлены персонами нон грата. Таким образом Москва ответила на высылку Лиссабоном 10 российских дипломатов, сообщается на сайте МИД РФ.

19 мая посол Португалии Мадалена Фишер была вызвана в МИД России, где ей заявили решительный протест по поводу высылки сотрудников дипмиссии РФ. В ведомстве указали, что данный недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях.

В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены persona nоn grata, — говорится в сообщении.

Португальские дипломаты должны будут покинуть территорию РФ в течение 14 дней.

Накануне стало известно, что Россия высылает 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсула страны в Санкт-Петербурге. МИД РФ также объявил о высылке 34 сотрудников французских дипучреждений в России. До этого ведомство объявило персонами нон грата двух финских дипломатов.