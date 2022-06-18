В России украинских силовиков обвинили в поставках наркотиков в страну Захарова: украинские силовики занимаются поставками наркотиков в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Украинские силовики участвуют в поставках наркотиков в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, спецслужбы Украины снабжали преступников в России деньгами и оборудованием, а также помогали в транспортировке наркотиков.

Судя по всему, упор был сделан на работу с молодëжью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, ещë и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ, — написала Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что украинские военные употребляют наркотики, которые лишают чувства страха. Он связал ожесточенное сопротивление бойцов ВСУ с эффектом от тяжелых наркотических препаратов. Также Лавров отметил, что многих украинских солдат воспитали западные инструкторы.