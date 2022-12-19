В МИД РФ назвали действия Греции враждебными по отношению к России Захарова: планы Греции по передаче Украине ЗРС С-300 являются враждебными по отношению к России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила руководство Греции в грубом нарушении международных соглашений Москвы и Афин по вопросам поставок оружия, после того как греческая сторона сообщила о планах передать Киеву ЗРС российского производства С-300. Она назвала действия Греции враждебными по отношению к РФ и подчеркнула, что соответствующие военные грузы, поставляемые на Украину, будут отслежены и уничтожены силами российских войск.

Захарова указала, что поставки Афинами стоящих у них на вооружении российских комплексов С-300 является реэкспортом в третьи страны, который без согласия Москвы запрещен.

Речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России, — говорится в опубликованном комментарии представителя ведомства.

Дипломат, ссылаясь на результаты опросов общественного мнения, заявила, что 70% греческих респондентов высказались против поставок вооружения Украине. Она подчеркнула, что греческие власти полностью игнорируют мнение своих граждан в этом вопросе и при этом становятся соучастниками «украинских неонацистов», которые убивают мирных жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области, в числе которых, по словам Захаровой, есть и этнические греки.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос ранее заявил, что Афины отправят ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot».

11 декабря президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины. Американский лидер приветствовал заявление главы республики о готовности к «справедливому миру», который должен быть основан на фундаментальных принципах Устава ООН.