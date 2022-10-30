Россия обеспокоена желанием Польши разместить у себя ядерное оружие США Лавров: Россию тревожит, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США

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Стремление Польши разместить у себя американское ядерное оружие тревожит Москву, заявил в эфире Первого канала глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что новое поколение западных политиков пытается «играть» с этой темой достаточно безответственно.

Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит, — сказал министр.

О том, что польские власти заинтересованы в размещении ядерного оружия НАТО и совместном его использовании со странами Альянса, некоторое время назад заявил представитель офиса президента Якуб Кумох. Он пояснил, что в настоящее время переговоры об этом не ведутся, но они были ранее в «концептуальной фазе».

До этого польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала. По его словам, проблема заключается в том, что в стране нет ядерного оружия и нет никаких признаков того, что удастся получить его. Дуда заметил, что эта тема открыта.