«Россия ничего не получила»: Зюганов призвал отказаться от зерновой сделки Зюганов: РФ ничего не получила от зерновой сделки, ее не следует продлевать

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что РФ не получила никакой выгоды от зерновой сделки, в связи с чем он предложил ее не продлевать. Он также уличил главу евродипломатии Жозепа Борреля в замалчивании реальной ситуации по сделке. Своим мнением российский политик поделился в личном Telegram-канале.

Россия от зерновой сделки ничего не получила. Хотя нет, обещаний мы вдоволь наслушались. Может, довольно уже? — написал Зюганов.

Он также напомнил о заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия «блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном». При этом Зюганов уличил Борреля в замалчивании того, что «судя по направлению поставок, самыми нуждающимися являются европейские обыватели, а вовсе не африканские страны». По словам российского коммуниста, в рамках зерновой сделки Европа получила не менее 44% зерна, а Африка — не более 14%.

Зюганов также сообщил о «бунте» польских, венгерских и словацких фермеров из-за того, что беспошлинное украинское зерно «убивает» их собственное сельское хозяйство, и обвинил США в том, что те «богатеют» из-за ситуации в Европе.

Договоренности об экспорте продовольствия c Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же срок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть сделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована.

Условиями продления сделки назывались подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок в Россию сельскохозяйственной техники, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса, восстановление деятельности российских компаний, которые занимаются удобрениями.