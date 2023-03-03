Россия недополучит миллиарды нефтегазовых доходов Минфин: Россия недополучит нефтегазовых доходов на сумму 12,3 млрд рублей

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Россия недополучит нефтегазовых доходов на сумму 12,3 млрд рублей за февраль 2023 года, сообщил в Telegram Минфин. В ведомстве отметили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере 132,1 млрд рублей. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2023 года составило 12,3 млрд рублей, — указано в сообщении.

В феврале вице-премьер России Александр Новак сообщил, что мартовское сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях действующих санкций. Вице-премьер также отметил, что на данный момент Россия полностью продает весь объем производимой нефти, и подчеркнул, что российские нефтяники не просили разрешить поставки с соблюдением потолка цен.

Новак также рассказал, что объем экспорта российского газа по итогам 2022 года сократился на четверть. Он объяснил это отказом европейских стран от закупок топлива и диверсиями на газопроводах «Северный поток».