«Россия не простит»: Захарова сравнила политику Риги со зверствами фашистов Захарова: РФ не простит Латвии массовое выдворение россиян из страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

МИД РФ следит за ситуацией с угрозой массового выдворения россиян из Латвии из-за незнания латышского языка, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат назвала политику Риги преступлением и сравнила ее с действиями фашистов. Она также отметила, что эта мера в первую очередь коснется пожилых людей. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, Россия этого не простит.

Внимательно отслеживаем ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство, — сказала она.

Захарова указала, что посольство России в Латвии на своих ресурсах запустило серию публикаций о россиянах, лишившихся вида на жительства из-за незнания латышского языка. Дипломат обратила внимание, что большинство из них являются пожилыми людьми, некоторым уже больше 70 лет. Она также отметила, что в их числе есть инвалиды-колясочники и слепые. Они долгие годы жили в Латвии и не имеют в России ни родных, ни имущества, рассказала представитель МИД РФ.

Это откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям. Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет, — сказала она.

В Латвии россияне, как и жители многих стран, не могут иметь двойное гражданство. Для получения статуса постоянного жителя ЕС нужно сдавать языковой экзамен. Тем, кто записался на него, но не сдал, в 2023-м решили выдавать временные виды на жительство на два года. В сейме утверждали, что выдворение коснется жителей страны, не желающих ни сдавать экзамен, ни получать ВНЖ.

Тем временем в одном из батальонов Сил обороны Эстонии пожаловались на преобладание русскоязычных солдат. Как заявил командир дивизии, генерал Вейко-Велло Пальм, из-за того, что власти предоставляют новобранцам возможность выбирать место службы в армии, военные из восточных городов Эстонии, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы, предпочитали служить рядом с домом.