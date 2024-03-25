Россия не признала расширения границ США МИД: Россия не признает решение США о расширении границ морского шельфа

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Россия не признает одностороннее решение США о расширении границ морского шельфа, заявил постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович. По его словам, которые приводит пресс-служба МИД РФ, действия Вашингтона противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Совокупная площадь морского дна, на которую США в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 млн квадратных километров. Подобные односторонние действия <...> представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного «общим наследием человечества», — заявил Петрович.

Постпред объяснил, что 19 декабря 2023 года США объявили об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеривается ширина моря в семи районах Мирового океана. Дипломат указал, что большинство стран при установке таких границ руководствуются конвенцией ООН через рекомендации Комиссии по границам континентального шельфа, куда США не обращались.

По словам Петровича, США не только приобретают новые выгоды для себя и ограничивают права других, но и освобождают себя от необходимости выплачивать отчисления за пользование ресурсами, так как не являются участниками конвенции. В связи с этим Россия настойчиво призывает Вашингтон ратифицировать документ, выполнять его нормы, нести полный комплекс прав и обязательств, добавил он.

Рассматриваем данные шаги как очередной пример продвигаемого Вашингтоном «порядка, основанного на правилах», при котором правила каждый раз определяются в зависимости от текущей конъюнктуры, невзирая на законные права и интересы других государств, — констатировал Петрович.

В декабре в Госдепе заявили, что определенные США границы расширенного континентального шельфа не затрагивают российскую территорию. При этом в дипведомстве не исключили, что новые конфигурации потребуется согласовать с Японией и Канадой.