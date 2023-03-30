Россия не позволит национальным расследованиям по СП «соскочить с крючка» Лавров: Россия не даст расследованиям ЧП на «Северных потоках» соскочить с крючка

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Действия Москвы будут направлены на то, чтобы не позволить национальным расследованиям по терактам на газопроводах «Северный поток—1» и «Северный поток—2» «соскочить с крючка», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что эта тема не закрыта, российская сторона будет ею заниматься «дотошно».

Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, соскочить с крючка. Вот этим мы будем заниматься дотошно, и тема далеко не закрыта, — сказал Лавров.

Совет Безопасности ООН ранее не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в интересах всех стран провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование подрыва «Северных потоков». Китайский дипломат назвал произошедшее «злостной диверсией» и отметил, что Пекин сожалеет, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о расследовании. По его словам, международное расследование не противоречило бы национальным расследованиям, которые проводят несколько стран Европы.