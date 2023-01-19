Россия не окончила экспертизу на «Северных потоках» Новак заявил, что Россия пока не завершила оценку целостности инфраструктуры «Северных потоков» после диверсий

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что пока рано говорить о запуске «Северного потока», передает «Интерфакс». По словам Новака, экспертиза состояния ниток газопроводов СП-1 и СП-2, пострадавших из-за диверсии, продолжается.

Сейчас рано говорить об этом. Там же идет обследование этой инфраструктуры. Окончательно заключения нет на этот счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры. Будем смотреть по результатам, — заявил Новак.

Ранее премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер заявил, что газопровод «Северный поток — 1», который был поврежден в результате диверсии, необходимо отремонтировать.

Аналитик Игорь Юшков ранее отметил, что возобновление поставок российского газа в Европу возможно, но есть ряд проблем по каждому маршруту. Эксперт отметил, что прокачку по «Северному потоку» прекратили не из-за взрыва, а из-за санкций против «Газпрома». При этом одну из ниток «Северного потока — 2» можно запустить уже сейчас, однако Юшков усомнился, что европейские политики решатся на это.