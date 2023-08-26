Россия не хочет, чтобы иностранные компании уходили из страны Минфин: Россия заинтересована в том, чтобы зарубежные компании остались в стране

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Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали деятельность в стране, заявила в Telegram пресс-служба Минфина. В ведомстве подчеркнули, что для оставшихся зарубежных фирм будут созданы специальные условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга, — говорится в сообщении Минфина.

Для уходящих компаний правительственная подкомиссия не будет снижать цену на бизнес. В ведомстве отметили, что конечная стоимость высчитывается независимым оценщиком и члены комиссии могут лишь указать на некорректную оценку рыночной стоимости бизнеса.

Накануне стало известно, что голландский пивоваренный концерн Heineken завершил продажу своих активов в России. В компании отметили, что сделка получила все необходимые одобрения. Новым владельцем 100% капитала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» стала группа «Арнест». Стоимость сделки составила €1.