МИД РФ назвал популистским требование Украины вернуть имущество СССР

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Требования посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко вернуть Киеву часть зарубежных активов СССР носят популистский характер, заявили РБК в департаменте информации и печати МИД РФ. В ведомстве сообщили, что Россия официально носит статус правопреемницы СССР, что признано международным сообществом и подтверждено Международным судом ООН. Страна выполнила все советские долговые обязательства и имеет полное право распоряжаться своим имуществом за рубежом, заявили в МИД.

Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат, — отметили в департаменте.

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко 1 августа заявил, что Киев требует от Москвы вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР. Он признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что и все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Киев с этим согласился, но не ратифицировал документы.

21 июля стало известно, что Министерство юстиции США обратилось к конгрессу с просьбой передать изъятое в результате антироссийских санкций имущество в пользу беженцев с Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако.