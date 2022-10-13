Россия направила в ООН список претензий по продуктовой сделке Reuters: Россия направила в ООН письмо с претензиями по вопросу продуктовой сделкой

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Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором указан ряд претензий касательно продуктовой сделки, рассказал в интервью Reuters постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Он не исключил, что Россия может отказаться от договоренностей, подчеркнув, что сделка должна быть равноправной и справедливо выполняться всеми сторонами.

Если мы увидим, что с российской стороны сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, — то, извините, нам придется посмотреть на это по-другому, — заявил Гатилов.

Он также исключил возможность встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джой Байден, объяснив это тем, что военная помощь США для Украины делает Вашингтон стороной конфликта на территории бывшей советской республики.

22 июля в турецком Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее президент России заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.