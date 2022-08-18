Россия направила ноту протеста Эстонии из-за демонтажа памятников МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа Т-34 в Нарве и еще шести памятников

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

МИД России направил ноту протеста в МИД Эстонии по поводу демонтажа памятника танку Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев. Он добавил, что жертвой произвола властей страны стали еще шесть памятников в этом городе, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла и другие.

В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии, — заявил Нечаев.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве. По ее словам, это необходимо «для сохранения мира».

Мэр Нарвы Катри Райк подчеркивала, что не согласна с решением властей о переносе танка. Она указывала на то, что памятник находится на территории муниципалитета, является его имуществом и принятие решения остается за гражданами.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала советским воинам. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России». По его мнению, он утратил первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне.