Россия нанесла 48 ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины Минобороны: ВС России нанесли 48 высокоточных ударов по объектам ВПК Украины

Фото: МО РФ

За минувшую неделю ВС России нанесли 48 высокоточных ударов по объектам ВСУ, энергетики и ВПК Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что атака стала ответом на попытки украинской армии нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, — подчеркнули в МО.

Помимо этого, удары наносились по базам материально-технического обеспечения. По информации Минобороны, все цели были успешно поражены. Также на Авдеевском направлении ВС РФ за последние семь дней отразили 65 контратак штурмовых групп, уничтожили шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и влиянием на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) противника. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва влияет на него напрямую.

Президент пояснил, что зимой военные воздерживались от ударов по энергетическим объектам Украины. Однако они были вынуждены ответить на недавние атаки Киева по энергообъектам России.