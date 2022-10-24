Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы» Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы». Об этом он заявил, комментируя сообщения по поводу возможных провокаций со стороны Киева.

У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую «грязной бомбы». Есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться, — сказал министр.

По его словам, российские дипломаты предприняли все необходимые шаги для обсуждения этого вопроса на международных площадках, которое должно начаться сегодня.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России.