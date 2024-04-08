Россия надеется на мир в Латинской Америке после инцидента в Кито МИД: Россия надеется на сохранение мира в Латинской Америке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что во время визита в ведомство посла Эквадора в Москве Хуана Фернандо Ольгина Флореса выразило надежду на сохранение добрососедства и партнерства между государствами Латинской Америки. Россия призывает страны материка оставаться зоной мира.

Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ночь на 6 апреля полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито и забрала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила, что несколько дипломатов пострадали в ходе штурма. По ее словам, сложившаяся ситуация стала грубым нарушением Венской конвенции, поэтому страна намерена обратиться в Международный суд.

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд, в свою очередь, отметила, что полицейские и силовики штурмовали посольство в Кито из-за риска бегства Гласа из страны. Известно, что бывший вице-президент получил от Мексики политическое убежище.