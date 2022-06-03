Россия начала учения в Тихом океане с участием более 40 кораблей

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Тихоокеанский флот начал учения с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолётов и вертолётов. Задача корабельных групп состоит в совместном поиске с авиацией подводных лодок условного противника, пишет ТАСС.

Также военные отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей. Будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, также военные отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

В акватории учений будут действовать корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству, — приводит агентство сообщение Минобороны.

Учения будут проходить с 3 по 10 июня, они проводятся в соответствии с планом подготовки ТФ на 2022 год.

Ранее сообщалось, что НАТО попало в неловкую ситуацию во время подготовки крупных военных учений в Швеции. На манёвры Альянс пригласил военнослужащих Турции.