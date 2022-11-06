Россия начала модернизацию крупного завода в Ираке Советник посольства Лобов: Россия модернизирует крупный завод в иракском Эр-Рамади

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Экономический советник посольства России в Багдаде Илья Лобов заявил, что российские специалисты проведут реконструкцию и модернизацию крупного завода в Ираке. После ввода в строй завод обеспечит более тысячи рабочих мест, рассказал советник в беседе с РИА Новости.

Отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта, — подчеркнул Лобов.

Он добавил, что в Эр-Рамади завод может стать крупнейшим работодателем для местных жителей. Узкие специалисты в области технологии и производства стекольных и керамических изделий войдут в экспертную рабочую группу, которой в скором времени предстоит производственную площадку, пояснил дипломат.

Ранее президент ТПП Ирака Абдул Разак аз-Зухайри заявил, что в его стране успешно работают российские нефте- и газодобывающие компании — ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Газпром». Он сделал особый упор на то, что Багдад намерен развивать нефтедобычу, в том числе и возвращаясь на старые, но еще не выработанные месторождения.