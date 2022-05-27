Россия может временно запретить экспорт риса Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря

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Минсельхоз России предложил ввеcти временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Cоответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых aктов.

Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), — говорится в документе.

На заседании Евразийской экономической комиссии 20 мая Россия настаивала на введении ЕАЭС квот и пошлин на экспорт зерновых в третьи страны, чтобы предотвратить реэкспорт российского зерна в обход ограничений. Полный запрет на вывоз пшеницы уже ввела Белоруссия, также решения о квотах и пошлинах готовят Армения и Киргизия. Однако власти Казахстана выступают против этих мер, заявляя, что пошлины могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет осуществлять экспорт продовольствия и удобрений в ущерб собственному рынку. По его словам, западные страны усиливают экономическое давление против России и одновременно с этим требуют не останавливать поставки продовольствия, однако Россия не пойдёт в этом вопросе на поводу у Запада.