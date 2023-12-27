Россия может начать производство военпродукции по программе «Делай в Индии» Лавров: Россия готова производить военную продукцию по программе «Делай в Индии»

Фото: Firdous Nazir/Eyepix Group/ Alto/Global Look Press

Россия готова начать производство военно-технической продукции по программе «Делай в Индии», сообщил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, инициатива исходит от Нью-Дели и Москва может ее поддержать.

Понимаем и готовы поддерживать их (Нью-Дели. — NEWS.ru) инициативу, осуществлять выпуск продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии». Мы готовы взаимодействовать в этом вопросе, — уточнил Лавров.

Помимо этого, продолжил министр, во время российско-индийских переговоров обсуждался вопрос будущего военно-технического сотрудничества между странами. Речь идет в том числе о совместном создании современных видов оружия. Лавров отметил, что в этом направлении контакты Индии и России носят стратегический характер.

Программу «Делай в Индии» в 2014 году представил премьер-министр страны Нарендра Моди. Проект направлен на восстановление темпов экономического роста через привлечение сторонних инвесторов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует принять министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Встреча должна состояться 27 декабря. Также пресс-секретарь президента РФ назвал Индию важным партнером России.