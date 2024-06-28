Россия может добиться рекордного экспорта пшеницы Минсельхоз: Россия нарастила экспорт агропродукции на 16% с начала 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России по итогам сельскохозяйственного сезона, который завершится 30 июня, ожидается рекорд по вывозу пшеницы за границу, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут по итогам встречи глав Минсельхозов стран — участниц БРИКС. Она отметила, что с начала текущего года экспорт отечественной агропродукции вырос на 16% и составил более 50 млн тонн, передает ТАСС.

Если говорить об экспорте в физическом выражении, то с начала года он увеличился на 16% и уже превысил 50 млн тонн. По итогам текущего сезона ожидаем рекорда по экспорту пшеницы, — сказала глава Минсельхоза РФ.

Лут также отметила, что вывоз из России продукции АПК в страны БРИКС по итогам нынешнего года может вырасти примерно на 6%, таким образом превысив $16 млрд. В 2023 году этот показатель составил $15 млрд, тогда на долю объединения пришлось более трети российского сельскохозяйственного экспорта. Министр подчеркнула, что рынок БРИКС является одним из приоритетных для РФ.

Ранее Министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило о планах приостановить ввоз в страну пшеницы. На сайте ведомства сообщалось, что ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября текущего года. Такая мера должна оказать поддержку отечественных производителей агропродукции в сложный летний сезон, когда цены на урожай серьезно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну.