Россия лишила Венгрию дипломатического безвиза Кабмин РФ приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов

Правительство России решило приостановить действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Документ опубликован на портале правовой информации. Соответствующий договор был подписан в Москве 14 июня 2001 года.

Приостановить действие соглашения <...> в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, — говорится в документе.

Кабмин приостановил соглашение в связи с нарушением обязательств со стороны Венгрии. Возобновление действия договора возможно в случае устранения нарушений, — каких именно, не уточняется.

Уведомить Будапешт об этом решении поручено российскому МИД.

Соглашение между РФ и Венгрией предполагает, что граждане обеих стран с дипломатическими или служебными паспортами имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другой страны без виз в течение 90 дней. При этом соглашение оставляет за каждой из сторон право частичной или полной приостановки его действия в интересах обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка либо по санитарно-гигиеническим причинам. Соглашение бессрочное, но его действие может быть прекращено, если одна из сторон примет такое решение и известит об этом другую по дипломатическим каналам.

Венгрия является единственной страной ЕС, власти которой критикуют антироссийские санкции. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал проблемой президента РФ Владимира Путина размещение вооружений США вблизи российских границ, а также возможное принятие Украины и Грузии в НАТО.