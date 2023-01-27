Россия и Украина обменяются списками тяжелораненых Омбудсмены России и Украины договорились об обмене списками раненых

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, возвращенные из плена

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале рассказала об очередной встрече с украинским коллегой Дмитрием Лобунцом и главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем, в рамках которой Россия и Украина договорились об обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации. По словам российского омбудсмена, взаимодействие сторон уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести, помощи по обмену пленными и возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

Договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации, — сообщила Москалькова.

Ранее СNN Turk сообщил, что Россия и Украина при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча готовят обмен, который может коснуться в общей сложности тысячи человек. По словам правозащитника, в ходе восьми встреч был согласован трехсторонний план, в ходе которого Киев представил список из 800 человек, Москва — из 200.

Между тем Москалькова опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о достигнутых договоренностях с Киевом об обмене пленными. Омбудсмен подчеркнула, что вопросами обмена занимаются военные ведомства, в частности Минобороны, «которое эффективно проводит эту работу».