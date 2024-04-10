Россия и США продолжают активное сотрудничество лишь в одной сфере Песков: диалог России и США оставляет желать лучшего

Россия и США сохраняют контакты по мирному космосу, однако в других сферах отношения двух государств оставляют желать лучшего, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова представителей Пентагона о взаимодействии с РФ в разработке «противоспутникового средства».

Что касается мирного космоса, здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается. Это важно. Но во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал отношения с Арменией. Он утверждает, что республика является союзником и близким партнером России. По словам Пескова, значение отношений между двумя странами трудно переоценить, поскольку они поддерживают контакты по линии СНГ, ЕАЭС и других организаций.

Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил о желании иметь с Россией деконфликтные каналы связи. По его мнению, США, РФ и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе. Глава командования также указал на необходимость быть ответственными и действовать в соответствии с международными обязательствами.