Россия и США больше не понимают друг друга Россия и США расторгли меморандум о взаимопонимании в культуре, образовании и СМИ

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Правительство России расторгло меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовой информации. Документ был подписан между Москвой и Вашингтоном в 1998 году. В рамках меморандума предполагалась обоюдная помощь в развитии культурных связей между двумя странами.

Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США, — сказано в тексте документа.

Члены правительства поручили сотрудникам МИД РФ уведомить представителей США о принятом решении.

Ранее Минобрнауки и МИД России приступили к совместному анализу нормативно-правовой базы российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества на предмет их прекращения или приостановки. В Минобрнауки эту информацию подтвердили. В Совете Федерации, в свою очередь, подчеркнули, что вероятность выхода России из различных международных организаций в настоящее время крайне высока.