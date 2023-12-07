Россия и Саудовская Аравия расширят сотрудничество по нефти и газу

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Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество по нефти и газу, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры проводились во дворце Аль-Ямама, расположенном в Эр-Рияде. Отмечается, что стороны также договорились о расширении сотрудничества в области мирного атома.

Согласно тексту совместного заявления, Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в области обороны, так как оно способствует достижению общих интересов двух государств. Кроме того, было достигнуто соглашение об активизации усилий по поддержанию международного мира. Отдельное внимание в заявлении уделяется вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. В частности Россия и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, а также выступили в поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Йемене.

Помимо Саудовской Аравии, Владимир Путин также посетил Объединенные Арабские Эмираты. По словам главы государства, одной из тем для обсуждения на переговорах стала ситуация в горячих точках Ближнего Востока. Речь идет, в частности, о конфликте между Палестиной и Израилем.