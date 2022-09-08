Россия и ЛНР взаимно признают ученые степени

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Россия и Луганская Народная Республика намерены подписать соглашение о взаимном признании учёных степеней и учёных званий. Соответствующее распоряжение в рамках развития сотрудничества в научной сфере опубликовано на сайте правительства России.

Одобрить представленный Минобрнауки России <...> проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Луганской Народной Республики о взаимном признании ученых степеней и ученых званий, — сказано в документе.

Ранее Минобрнауки России рекомендовало отечественным вузам вместе с университетами из ДНР и ЛНР реализовать программу двойных дипломов для студентов из республик. В перечень вузов-партнёров вошли 23 университета из России и 22 — из Донбасса, включая правительственные и отраслевые.

Впоследствии министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков заявил, что программу двойных дипломов для своих студентов могут реализовать восемь вузов, прошедших российскую государственную аккредитацию. По его словам, кураторство российских вузов позволит ДНР повышать квалификацию педагогических кадров, участвовать в грантовых научных проектах с вузами РФ и решать другие вопросы образования.