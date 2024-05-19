Россия и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами Минприроды: между РФ и КНДР впервые со времен СССР произошел обмен туристами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Между Россией и КНДР впервые со времен СССР состоялся обмен туристическими группами, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. По его словам, представители стран также обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.

У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны, — следует из текста.

Ранее The Sunday Times писало, что власти Шри-Ланки решили оставить бесплатными визы для туристов из России. Помимо россиян аналогичную услугу продолжат получать граждане Индии, Японии, Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Представителям других стран за 30-дневную визу придется платить $50.

До этого правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с 1 мая этого года. В настоящее время гражданам РФ разрешено находиться в королевстве без документа 90 дней. Такая мера начала действовать в ноябре 2023 года, когда безвизовый режим для российских туристов увеличили с 30 до 90 дней.