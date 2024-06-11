Россия и Иран продолжают работать над всеобъемлющим соглашением Песков: работа над всеобъемлющим соглашением РФ и Ирана продолжается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Иран продолжают работать над всеобъемлющим соглашением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Представитель Кремля отметил, что график может чуть-чуть сдвигаться «вправо» из-за подготовки Тегерана к президентским выборам.

Потому что президентские выборы — как правило, потом возможны и кадровые перестановки, и так далее, — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сдвиг в графике не меняет картины дня в целом. Выборы в Иране пройдут 28 июня после гибели президента страны Ибрахима Раиси.

Ранее в МИД России объяснили приостановку договора о сотрудничестве с Тегераном. Директор Второго департамента ведомства Замир Кабулов отметил, что это является стратегическим решением властей обеих стран. По словам дипломата, процесс работы над документом поставили в паузу на фоне проблем у Ирана. Однако ее завершат, добавил Кабулов. Директор департамента МИД уточнил, что решение о подписании нового договора никогда не утрачивало своей силы и не связано с последними событиями.

Евросоюз ввел санкции против девяти физических и юридических лиц Ирана. Причиной послужили обвинения в сотрудничестве Тегерана с Москвой, в частности, оказания помощи в военной сфере. Совет ЕС утверждает, что РФ пользуется на Украине иранскими беспилотниками.