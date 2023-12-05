Россия и Иран договорились бороться с односторонними санкциями Лавров и глава МИД Ирана подписали документ о борьбе с односторонними санкциями

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Россия и Иран договорились бороться с односторонними санкциями

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям. Трансляцию встречи в Москве ведет российское внешнеполитическое ведомство. Как пояснил Лавров, документ позволит странам преодолеть рестрикции, которыми США и их союзники подменили дипломатию.

Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии, — сказал Лавров.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил, что антироссийские санкции нарушают права человека и противоречат Уставу ООН. Он обратился с вопросом к правительству ФРГ о том, как продление ограничительных мер против России соотносится с резолюцией Совета ООН, которая осуждает введение односторонних санкций для внешнеполитического давления.

До этого вице-председатель КНР Хань Чжэн призывал мировое сообщество бойкотировать односторонние санкции, наносящие серьезный урон международным отношениям. Он также напомнил о необходимости уважать суверенитет всех стран и подчеркнул, что Пекин выступает против гегемонии и политики принуждения. В свою очередь председатель Китая Си Цзиньпин также подчеркивал, что Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического давления.