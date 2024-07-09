Россия и Индия могут заключить одно долгосрочное соглашение Новак: Москва и Нью-Дели могут заключить долгосрочный контракт на поставку нефти

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Москва и Нью-Дели рассматривают возможность заключения долгосрочного контракта о поставках российской нефти в Индию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в заключении такого соглашения заинтересованы обе стороны, передает ТАСС.

Россия и Индия заинтересованы в таких отношениях, у нас уже есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу. По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, такие формы соглашения, безусловно, рассматриваются, — сказал Новак.

Ранее Александр Новак заявил, что будущее поставок российского газа на европейский рынок по территории Украины после истечения действующего контракта в текущем году будет зависеть непосредственно от решений Киева. По его словам, Москва со своей стороны готова продолжать поставки по маршруту.

До этого глава Минэнерго Украины Герман Галущенко объявил, что власти страны решили не продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. Он рассказал о проведенном в прошлом году стресс-тесте газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал возможность системы функционировать без транзита газа.

В начале марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что власти страны готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских государств. При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предлагает европейским партнерам самим выступить транзитером своего топлива, констатировал он.