Россия и Белоруссия начнут совместное производство самолета «Освей» Мишустин: Москва и Минск подпишут договор о производстве самолета «Освей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко. По словам Мишустина, которые приводит пресс-служба кабмина, обеим странам нужны современные самолеты разных классов для перевозок грузов и пассажиров.

Еще один документ, который сегодня будет подписан, — межправительственное соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей». У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов, — заявил он.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко сообщил, что в ближайшее время в России может быть запущено серийное производство целого ряда гражданских самолетов. Он признал, что в последние годы в стране эксплуатировалась преимущественно иностранная авиация, после объявления санкций оборвались и ее поставки. Он подчеркнул, что производство отечественных самолетов может стать настоящей победой для государства.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что перед российским авиапромом стоит цель полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами. По его данным, этот процесс должен завершиться к 2030 году.