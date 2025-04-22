Россия и арабские страны могут провести совместный саммит в 2025 году Путин: в 2025 году планируется саммит России и Лиги арабских государств

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом

В 2025 году планируется провести саммит России и Лиги арабских государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Глава государства отметил, что многие друзья Москвы в арабском мире поддержали эту инициативу. Российский лидер также пригласил султана Омана посетить это мероприятие.

Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают, — сказал Путин.

Ранее Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Церемония прошла в присутствии глав двух государств — Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида.

В понедельник, 21 апреля, Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл с визитом в Москву. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2. Отмечается, что султана сопровождает высокопоставленная делегация. Его визит связан с 40-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Маскатом.

До этого пресс-служба Кремля отмечала, что во время встречи Путин и султан Омана обсудят ключевые направления развития двусторонних отношений. В повестку включены торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные вопросы.