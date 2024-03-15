Россия готовится разорвать невыгодные международные соглашения Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия начала инвентаризацию международных соглашений

Фото: Артем Соболев/News.ru

Россия проанализирует все заключенные в прошлом международные соглашения на предмет соответствия интересам государства и откажется от невыгодных договоров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время выступления на 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене. По его словам, которые приводит РИА Новости, это назревший вопрос, особенно исходя из попыток нанести максимальный ущерб РФ и изолировать ее.

Он (вопрос. — NEWS.ru) назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб, — сообщил Вершинин.

Он подчеркнул, что работу в этом направлении проводит не только МИД, но и другие российские ведомства. Замминистра добавил, что речь идет о десятках соглашений, после анализа которых будут применены определенные действия в соответствии с законодательством.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам выявить устаревшие и невыгодные для России международные соглашения. Она пояснила, что необходимо определить договоры, которые дают привилегии «враждебным странам», и подготовить их к денонсации.